Ohne Führerschein unterwegs, dafür mit großem Karton voller Cannabis

Die Autobahnpolizei erwischte bei einer Kontrolle einen Mann, der kiloweise verpacktes Cannabis mit sich führte - doch das war nicht sein einziges Vergehen.

Von Isabelle Wiermann

Burg - Am Samstagabend ist die Autobahnpolizei bei einer Kontrolle auf der A2 bei Burg (Sachsen-Anhalt) auf mehrere Kilos Cannabis gestoßen.

Bei der aktuellen Gesetzeslage ist der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis erlaubt, jedoch nur für den Eigenkonsum. (Symbolfoto)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 18.52 Uhr stoppten die Beamten einen VW Passat auf der Spur Richtung Berlin, wie die Autobahnpolizei Magdeburg am Montag mitteilte.

Dabei fiel ihnen ein großer Pappkarton auf - in welchem der 38-Jährige verpacktes Cannabis im unteren zweistelligen Kilogrammbereich transportierte.

Doch nicht nur das: Auch ein Drogenschnelltest reagierte positiv.

Seinen Führerschein kann er aber nicht verlieren, da er gar keinen besitzt.

Dies war nicht das erste Vergehen des Fahrers. Noch dazu lag nämlich ein Haftbefehl gegen ihn vor - den er aber abwenden konnte, indem er seine offene Geldstrafe zahlte.

Neben der Entnahme einer Blutprobe steht ihm nun ein ausführliches Strafverfahren bevor.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

