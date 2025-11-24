Ohne Führerschein unterwegs, dafür mit großem Karton voller Cannabis

Burg - Am Samstagabend ist die Autobahnpolizei bei einer Kontrolle auf der A2 bei Burg ( Sachsen-Anhalt ) auf mehrere Kilos Cannabis gestoßen.

Bei der aktuellen Gesetzeslage ist der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis erlaubt, jedoch nur für den Eigenkonsum. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 18.52 Uhr stoppten die Beamten einen VW Passat auf der Spur Richtung Berlin, wie die Autobahnpolizei Magdeburg am Montag mitteilte.

Dabei fiel ihnen ein großer Pappkarton auf - in welchem der 38-Jährige verpacktes Cannabis im unteren zweistelligen Kilogrammbereich transportierte.

Doch nicht nur das: Auch ein Drogenschnelltest reagierte positiv.

Seinen Führerschein kann er aber nicht verlieren, da er gar keinen besitzt.