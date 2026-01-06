Der hat doch einen Vogel: Hotelgast klebt Käfig an Zimmerwand

Dessau-Roßlau - Ein 71-Jähriger hat es sich bei einem knapp zweiwöchigen Aufenthalt in seinem Hotelzimmer in Dessau-Roßlau mehr als nur gemütlich gemacht. Weil er dabei auch handwerklich tätig wurde, sieht er sich nun mit einer Schadensersatzforderung der Betreiber konfrontiert.

Während der Umbauarbeiten beschädigte der 71-Jährige den Rahmen eines Bildes sowie einen Wandabschnitt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie Polizeisprecher Niklas Fricke mitteilte, erstattete das Hotel nach dem Auszug des 71-Jährigen am 5. Januar Anzeige wegen Sachbeschädigung.

"Er brachte mit einer Silikonpistole einen Vogelkäfig an der Zimmerwand an, sowie ein dekoratives Wandbild", sagte Fricke. "Im Hotelzimmer hielt er dann einen Kanarienvogel."

Um Platz zu schaffen, hatte der Mann dabei zuvor ein bereits im Zimmer hängendes Bild des Hotels, das vermutlich nicht seinem Geschmack entsprach, abgehangen und dabei dessen Rahmen sowie die Wand beschädigt.