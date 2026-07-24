Verfolgungsfahrt durch Sömmerda: Deshalb flüchtet der Fahrer
Sömmerda - Ein 37-Jähriger hat sich am Mittwochabend in Sömmerda laut eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.
Gegen 20.10 Uhr wollten Beamte den Mann auf der Frohndorfer Straße kontrollieren. Statt anzuhalten, gab er Gas und raste mit seinem Jeep durch die Sömmerdaer Innenstadt.
Dabei überschritt er laut Informationen der Polizei die zulässige Höchstgeschwindigkeit und fuhr mehrfach über rote Ampeln.
Als die Polizei den Fahrer schließlich stoppen konnte, wurde der Grund für seine Flucht schnell klar, denn der Mann besaß keine Fahrerlaubnis. Außerdem schlug ein Drogentest positiv auf Kokain an.
Der Mann musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Jeep beschlagnahmt.
Gegen den 37-Jährigen wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer die Verfolgungsfahrt beobachtet hat oder durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0185495 per Telefon 0361/547325100 bei der Polizeiinspektion Sömmerda zu melden.
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