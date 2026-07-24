Verfolgungsfahrt durch Sömmerda: Deshalb flüchtet der Fahrer

Sömmerda - Ein 37-Jähriger hat sich am Mittwochabend in Sömmerda laut eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Mit überhöhter Geschwindigkeit und mehreren Rotlichtverstößen flüchtete ein Jeep-Fahrer vor einer Polizeikontrolle durch Sömmerda. (Symbolbild) © 123RF/hxdbzxy

Gegen 20.10 Uhr wollten Beamte den Mann auf der Frohndorfer Straße kontrollieren. Statt anzuhalten, gab er Gas und raste mit seinem Jeep durch die Sömmerdaer Innenstadt.

Dabei überschritt er laut Informationen der Polizei die zulässige Höchstgeschwindigkeit und fuhr mehrfach über rote Ampeln.

Als die Polizei den Fahrer schließlich stoppen konnte, wurde der Grund für seine Flucht schnell klar, denn der Mann besaß keine Fahrerlaubnis. Außerdem schlug ein Drogentest positiv auf Kokain an.

Der Mann musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Jeep beschlagnahmt.

Gegen den 37-Jährigen wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.