Eine Idee dümmer als die andere: Mann zieht in Auto an Joint und flieht danach noch vor der Polizei
Groß-Gerau - Diese Autofahrt wird noch ein Nachspiel haben! Ein Mann wurde von der Polizei dabei beobachtet, wie er in seinem Wagen an einem Joint zog. Eine Kontrolle sollte folgen, der 28-Jährige hatte allerdings ganz andere Pläne.
Statt anzuhalten, trat der Autofahrer gegen 16 Uhr am Donnerstagnachmittag aufs Gaspedal und die Flucht an, wie die Beamten am Freitag mitteilten.
Die Streifenkräfte der Polizeistation Groß-Gerau nahmen auf der Strecke zwischen Wolfskehlen und Dornheim sofort die Verfolgung des Wagens auf.
Im Neckarring stieß der 28-Jährige nur kurze Zeit später mit der Front des Autos gegen eine Mauer.
Der Fluchtversuch war damit aber nicht beendet, er wurde stattdessen zu Fuß fortgesetzt. Die Polizisten konnten den Angaben zufolge allerdings schnell aufholen, dann klickten die Handschellen.
Da der 28-Jährige während seiner Fahrt mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis stand, musste er anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten laut Polizei jetzt entsprechende Ermittlungsverfahren.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa