Die Täter sprühten wie wild drauflos: Hakenkreuze rufen Kripo auf den Plan

Vaihingen an der Enz - In Vaihingen an der Enz im Landkreis Ludwigsburg haben Unbekannte Hakenkreuz-Graffitis gesprüht.

Die Polizei im schwäbischen Vaihingen ist Hakenkreuz-Sprühern auf den Fersen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Vorfälle ereigneten sich in der Nacht zum gestrigen Sonntag im Vaihinger Ortsteil Kleinglattbach.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, sollen die schwarzen Hakenkreuze am örtlichen Bahnhof im Bereich einer Unterführung in Richtung Kleinglattbach an mehreren Lagerboxen verewigt worden sein.

Im Joseph-von-Baader-Weg besprühten die Unbekannten zudem ein Stromverteilerhaus sowie zwei Autos.

Auf einem Spielplatz in der Platanenstraße hinterließen die Täter auf einem Klettergerüst und auf einer Rutsche dieselben rechtsradikalen Symbole.