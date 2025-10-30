Dieb radelt über Autobahn an Grenzkontrolle vorbei
Görlitz - Ein diebischer Radler (38) ist in der Nacht zu Donnerstag an Görlitzer Grenzern gescheitert!
Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf versuchte ein Radler gegen 23 Uhr nach der Grenzbrücke per Fahrrad über die Schwerlastspur, am Kontrollposten vorbei, auf den Rastplatz An der Neiße zu fahren. Bei dem Versuch blieb es.
Beamte hielten den 38-jährigen Polen an. Einen Ausweis habe er nicht dabeigehabt. Bei der Überprüfung kam heraus, dass die Ausländerbehörde ihm 2017 das Recht auf Einreise bis 2028 entzogen hatte - wegen mehrerer Straftaten, darunter Diebstahl.
Seit Mai 2021 lag zudem ein Haftbefehl gegen ihn vor.
Offenbar wollte der Mann mit geklautem Rad erneut auf Diebeszug gehen: In seinem Gepäck hatte er neben Sturmhaube und Taschenlampe auch Brecheisen und Akkutrennschleifer dabei! Der 38-Jährige landete letztendlich in der JVA.
Titelfoto: dpa/Sebastian Kahnert