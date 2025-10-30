Dieb radelt über Autobahn an Grenzkontrolle vorbei

Görlitz - Ein diebischer Radler (38) ist in der Nacht zu Donnerstag an Görlitzer Grenzern gescheitert!

Ein 38-jähriger Dieb ist nach einer Grenzkontrolle in der JVA gelandet. (Archivfoto) © dpa/Sebastian Kahnert

Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf versuchte ein Radler gegen 23 Uhr nach der Grenzbrücke per Fahrrad über die Schwerlastspur, am Kontrollposten vorbei, auf den Rastplatz An der Neiße zu fahren. Bei dem Versuch blieb es.

Beamte hielten den 38-jährigen Polen an. Einen Ausweis habe er nicht dabeigehabt. Bei der Überprüfung kam heraus, dass die Ausländerbehörde ihm 2017 das Recht auf Einreise bis 2028 entzogen hatte - wegen mehrerer Straftaten, darunter Diebstahl.

Seit Mai 2021 lag zudem ein Haftbefehl gegen ihn vor.