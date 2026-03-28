Diebe auf Baustellen im Erzgebirge unterwegs: Rüttelplatte und Hydraulikhammer geklaut
Annaberg-Buchholz/Stützengrün - Im Erzgebirge waren in den vergangenen Tagen auf mehreren Baustellen Diebe unterwegs.
Wie die Polizei mitteilte, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen in Annaberg-Buchholz auf der Sehmatalstraße den Tankdeckel eines abgestellten Lkw zu öffnen.
"Des Weiteren setzten sie einen Bagger auf dieser Baustelle in Gang, gelangten somit an einen Bagger-Hydraulikhammer und entwendeten diesen", heißt es weiter. Hier entstand Stehlschaden in Höhe von 5000 Euro.
Ebenfalls in Annaberg-Buchholz, diesmal auf einer Baustelle in der Paulus-Jenisius-Straße, klauten unbekannte Täter eine Rüttelplatte. Am Freitagnachmittag bewegten die Unbekannten einen Bagger, um an die Platte zu gelangen. Der Stehlschaden wurde hier in Höhe von 10.000 Euro angegeben.
Im Zeitraum von Mittwoch, 13.30 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Stützengrün von einer Baustelle auf der Bergstraße 120 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger. Hier summierte sich der Stehlschaden laut Polizei auf 440 Euro.
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