Diebe auf Baustellen im Erzgebirge unterwegs: Rüttelplatte und Hydraulikhammer geklaut

Annaberg-Buchholz/Stützengrün - Im Erzgebirge waren in den vergangenen Tagen auf mehreren Baustellen Diebe unterwegs.

In Annaberg-Buchholz wurde eine Rüttelplatte von einer Baustelle geklaut. (Symbolfoto) © roman023/123RF

Wie die Polizei mitteilte, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen in Annaberg-Buchholz auf der Sehmatalstraße den Tankdeckel eines abgestellten Lkw zu öffnen.

"Des Weiteren setzten sie einen Bagger auf dieser Baustelle in Gang, gelangten somit an einen Bagger-Hydraulikhammer und entwendeten diesen", heißt es weiter. Hier entstand Stehlschaden in Höhe von 5000 Euro.

Ebenfalls in Annaberg-Buchholz, diesmal auf einer Baustelle in der Paulus-Jenisius-Straße, klauten unbekannte Täter eine Rüttelplatte. Am Freitagnachmittag bewegten die Unbekannten einen Bagger, um an die Platte zu gelangen. Der Stehlschaden wurde hier in Höhe von 10.000 Euro angegeben.