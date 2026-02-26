Diebe beklauen 84-Jährige in Seniorenheim

Weimar - Eine 84-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Weimar hat sich am Mittwochmittag an die Polizei gewandt und den Diebstahl von Bargeld gemeldet.

In einem Weimarer Seniorenheim entwendeten Unbekannte mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Wohnung einer 84-Jährigen. (Symbolfoto) © 123RF/andriano

Beamte begaben sich daraufhin in die Einrichtung, um den Sachverhalt vor Ort zu prüfen und eine Anzeige aufzunehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zur Wohnung der Seniorin und entwendeten daraus rund 800 Euro Bargeld.

Wie genau es zu der Tat kommen konnte, ist derzeit noch unklar.