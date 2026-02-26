Tödliches Drama in Nordhessen: Fußgänger (†60) von Lastwagen erfasst

Rennertehausen - Vom Lastwagen erfasst! Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Nordhessen kam am Mittwochabend ein 60 Jahre alter Mann ums Leben.

Ein 60-jähriger Mann wurde am Mittwochabend bei Rennertehausen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) von einem Lastwagen erfasst und verstarb infolgedessen. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf der B253 in Höhe Rennertehausen.

Demnach war ein 67-jähriger Mann aus Wolfhagen mit seinem Lastwagen auf der Bundesstraße von Allendorf/Eder in Richtung Frankenberg/Eder unterwegs.

In Höhe Rennertehausen wollte ein 60-jähriger Mann aus Allendorf/Eder plötzlich die Straße überqueren.

Dabei trat der Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem herannahenden Lastwagen erfasst.

Trotz des schnellen Eingreifens kam für den Mann jede Hilfe zu spät - er verstarb noch an der Unfallstelle.