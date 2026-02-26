Tödliches Drama in Nordhessen: Fußgänger (†60) von Lastwagen erfasst
Rennertehausen - Vom Lastwagen erfasst! Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Nordhessen kam am Mittwochabend ein 60 Jahre alter Mann ums Leben.
Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf der B253 in Höhe Rennertehausen.
Demnach war ein 67-jähriger Mann aus Wolfhagen mit seinem Lastwagen auf der Bundesstraße von Allendorf/Eder in Richtung Frankenberg/Eder unterwegs.
In Höhe Rennertehausen wollte ein 60-jähriger Mann aus Allendorf/Eder plötzlich die Straße überqueren.
Dabei trat der Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem herannahenden Lastwagen erfasst.
Trotz des schnellen Eingreifens kam für den Mann jede Hilfe zu spät - er verstarb noch an der Unfallstelle.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg wurde ein Gutachter hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Ermittlungen vor Ort übernahmen Beamte der Polizeistation Frankenberg. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der weiteren Maßnahmen war die B253 im Bereich der Unfallstelle bis 0.50 Uhr voll gesperrt.
Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa