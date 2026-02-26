Polizeieinsatz an Reichsbürgerschloss im Erzgebirge
Eibenstock - Polizeieinsatz an Ex-Reichsbürgerschloss: Am Mittwochabend rückten mehrere Einsatzkräfte am Wolfsgrüner Schlösschen in Eibenstock (Erzgebirgskreis) an.
Es bestand der Verdacht, das Unbefugte das Gelände und die herrschaftliche Jugendstilvilla im Eibenstocker Ortsteil Wolfsgrün betreten hätten. Einsatzkräfte aus Aue, Stollberg, Annaberg-Buchholz und Chemnitz fuhren zu dem Anwesen.
Die Beamten kontrollierten das Gebäude und den weitläufigen Außenbereich. Auch eine Drohne war im Einsatz.
Trotz der intensiven Suchmaßnahmen fanden die Polizisten nach ersten TAG24-Informationen keine Hinweise auf verdächtige Personen.
Das 1904 erbaute Herrenhaus mit seiner großen Parkanlage liegt unweit der B283 hat schon eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Ursprünglich von einer Fabrikantenfamilie errichtet, wurde das Gebäude später zum Müttererholungsheim.
Nach 1945 war zunächst die SED-Kreisschule "Rosa Luxemburg" dort untergebracht und später ein Ferienheim. Mitte der 1990er Jahre kaufte ein Investor das Schlösschen und sanierte es. Es wurde danach als Hotel genutzt.
In den vergangenen Jahren war das Anwesen mehrfach in den Schlagzeilen, weil es in den Besitz der Reichsbürgerbewegung "Königreich Deutschland" rund um Verschwörungstheoretiker Peter Fitzek (60) gewechselt war. Dort sollten Seminare und Tagungen stattfinden. Nur zwei Jahre später wurde das Gebäude mitsamt dem großen Grundstück durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beschlagnahmt.
Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann (2)