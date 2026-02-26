Polizeieinsatz an Reichsbürgerschloss im Erzgebirge

Eibenstock - Polizeieinsatz an Ex-Reichsbürgerschloss: Am Mittwochabend rückten mehrere Einsatzkräfte am Wolfsgrüner Schlösschen in Eibenstock ( Erzgebirgskreis ) an.

Die Polizei war am Mittwochabend mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften in Wolfsgrün vor Ort. © Niko Mutschmann

Es bestand der Verdacht, das Unbefugte das Gelände und die herrschaftliche Jugendstilvilla im Eibenstocker Ortsteil Wolfsgrün betreten hätten. Einsatzkräfte aus Aue, Stollberg, Annaberg-Buchholz und Chemnitz fuhren zu dem Anwesen.

Die Beamten kontrollierten das Gebäude und den weitläufigen Außenbereich. Auch eine Drohne war im Einsatz.

Trotz der intensiven Suchmaßnahmen fanden die Polizisten nach ersten TAG24-Informationen keine Hinweise auf verdächtige Personen.

Das 1904 erbaute Herrenhaus mit seiner großen Parkanlage liegt unweit der B283 hat schon eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Ursprünglich von einer Fabrikantenfamilie errichtet, wurde das Gebäude später zum Müttererholungsheim.

Nach 1945 war zunächst die SED-Kreisschule "Rosa Luxemburg" dort untergebracht und später ein Ferienheim. Mitte der 1990er Jahre kaufte ein Investor das Schlösschen und sanierte es. Es wurde danach als Hotel genutzt.