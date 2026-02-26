Maskierte Männer klingeln in der Nacht an Haustür, dann fällt ein Schuss

Hanau - Ein rätselhafter Vorfall in Hanau beschäftigt die Polizei : Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung!

In Hanau fiel in der Nacht zu Donnerstag offenbar ein Schuss, ein Mann wurde verletzt. Die Polizei sucht dringend Zeugen! (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa

In der Nacht zu Donnerstag klingelten Unbekannte zunächst mehrfach bei einem Wohnhaus in der Engelhardstraße, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Donnerstagmorgen mitteilte.

Ein Hausbewohner begab sich deshalb gegen 1 Uhr zum Hauseingang, wobei der Mann vorsichtshalber ein Reizgas-Spray mit sich nahm.

"Vor der Haustür sei er von zwei Maskierten abgepasst worden, diese sollen eine Pfefferpistole mitgeführt haben", ergänzte ein Sprecher.

Es kam zum Kampf zwischen dem Hausbewohner und den beiden Maskierten, wobei einer der Unbekannten einen Schuss mit der Pistole abgab.