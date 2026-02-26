Maskierte Männer klingeln in der Nacht an Haustür, dann fällt ein Schuss
Hanau - Ein rätselhafter Vorfall in Hanau beschäftigt die Polizei: Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung!
In der Nacht zu Donnerstag klingelten Unbekannte zunächst mehrfach bei einem Wohnhaus in der Engelhardstraße, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Donnerstagmorgen mitteilte.
Ein Hausbewohner begab sich deshalb gegen 1 Uhr zum Hauseingang, wobei der Mann vorsichtshalber ein Reizgas-Spray mit sich nahm.
"Vor der Haustür sei er von zwei Maskierten abgepasst worden, diese sollen eine Pfefferpistole mitgeführt haben", ergänzte ein Sprecher.
Es kam zum Kampf zwischen dem Hausbewohner und den beiden Maskierten, wobei einer der Unbekannten einen Schuss mit der Pistole abgab.
Kampf in der Engelhardstraße: Kripo Hanau sucht Zeugen
Der Hausbewohner wurde am Ohr verletzt. Er gab gegenüber der Polizei an, dass er bei dem Kampf ebenfalls sein Pfefferspray eingesetzt habe. Die beiden vermummten Personen flohen offenbar in der Folge.
Zu den Hintergründen des Vorfalls im Bereich der 30er-Hausnummern in der Engelhardstraße liegen noch keine Informationen vor.
Die Kriminalpolizei in Hanau ist sehr besorgt und ermittelt: Zeugen, die den Kampf beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06181100123 mit den Beamten in Verbindung setzen.
Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa