08.07.2026 17:15 Amok-Alarm an Gymnasium in Oberbayern: Täter war in psychiatrischer Behandlung

Bei einem Vorfall am Welfen-Gymnasium in Schongau wurden am Mittwoch mehrere Menschen verletzt. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen.

Von Benedikt Zinsmeister, Friederike Hauer, Paulina Sternsdorf

Schongau - Bei einem mutmaßlichen Amoklauf an einem Gymnasium in Oberbayern sind mindestens zwei 13 Jahre alte Mädchen schwer verletzt worden.

Einsatzfahrzeuge stehen vor dem Welfen-Gymnasium in Schongau. © Christoph Peters/Münchner Merkur/tz/dpa Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde ein 16-Jähriger festgenommen. Laut Polizei gibt es Hinweise auf eine Amoktat. Der Jugendliche hatte ein Messer und eine Schusswaffe dabei. Mindestens zwei 13 Jahre alte Mädchen wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Es handelt sich um Schülerinnen des Gymnasiums. Beide Verletzte befinden sich inzwischen außer Lebensgefahr. Wie viele Menschen insgesamt wie schwer verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sprach von einer einstelligen Zahl Verletzter. Polizeimeldungen Zerstörungswut an Bundesstraße im Erzgebirge: Mann reißt 22 Leitpfosten raus Mehr als 15 Streifen waren am Mittag zum Welfen-Gymnasium im Dornauer Weg in Schongau geeilt. Auch sechs Hubschrauber seien am Einsatz beteiligt, vier davon von der ADAC-Luftrettung, sagte ein Sprecher. Einer der vier Helikopter sei zur Versorgung von Verletzten genutzt worden. Der Vorfall habe sich teilweise auf dem Schulgelände und in unmittelbarer Nähe des Gymnasiums ereignet.

Täter war in psychiatrischer Behandlung: Motiv unklar

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. © Lennart Preiss/dpa Der mutmaßliche Täter befand sich zunächst auf der Flucht, konnte dann aber gefasst werden. Laut Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) befand sich der Jugendliche in der Vergangenheit in psychiatrischer Behandlung. Demnach hat der 16-Jährige die kroatische Staatsbürgerschaft und wohnte zuletzt bei seinen Eltern. Sein Motiv bleibt zunächst unklar. Ob es zwischen ihm und den beiden verletzten Mädchen eine Vorbeziehung gab, ist Gegenstand der Ermittlungen. Polizeimeldungen Urne mit Asche von Verstorbener aus Bestattungshaus gestohlen: Polizei appelliert an Täter und Umfeld Es müsse nun geklärt werden, ob es da "irgendeinen besonderen Bezug gegeben hat zu den Opfern oder ob das eher zufällig diejenigen waren, die ihm da begegnet sind", sagt Innenminister Herrmann. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher.

Augenzeugin berichtet: "Gehofft, dass der uns nicht bemerkt"

Eine 13-jährige Schülerin berichtete von der schockierenden Tat. "Meine Beine sind ganz schwach geworden", sagte das Mädchen. "Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie ich jetzt reagieren soll, ob ich irgendwie kurz nach Hilfe rufen soll oder einfach mich ganz leise verhalten soll." Sie habe sich mit zwei Freunden für die zweite Variante entschieden. "Wir haben dann einfach weggeschaut und gehofft, dass der uns nicht bemerkt." Die beiden verletzten Mädchen seien in ihrer Parallelklasse.

Bilder von der Einsatzlage in Schongau

Das Unterstützungskommando (USK), spezialisierte Kräfte der bayerischen Polizei, ist am Einsatzort. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schwerbewaffnete Polizisten stehen am Welfen-Gymnasium. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehrere Menschen wurden bei dem mutmaßlichen Amoklauf verletzt. © Lennart Preiss/dpa

Knapp 13.000 Menschen leben in der oberbayerischen Kleinstadt Schongau. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Vieles deutet laut Polizei auf eine Amoklage hin. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Verletzte an Gymnasium in Schongau: Anlaufstelle für Eltern eingerichtet