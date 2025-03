Diebe brechen in Juweliergeschäft ein: Auf der Flucht schnappt sie die Polizei

Borna - In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen Diebe in ein Bornaer Juweliergeschäft ein.

Gerade als die Diebe sich mit ihrer Beute aus dem Staub machen wollten, empfing sie die Polizei. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Gegen 2 Uhr am Montagmorgen brachen ein 51-Jähriger und 56-Jähriger in ein Juweliergeschäft in Borna ein.

Indem sie die Ladentür aufbrachen, verschafften sich die beiden Verbrecher Zugang. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, zerbrachen mehrere Vitrinen und zerstörten die Überwachungskameras.

Insgesamt verursachten sie so einen Schaden von 4000 Euro.

Wie das Polizeirevier Leipzig mitteilte, schnappten die Einbrecher sich Schmuck und Bargeld im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Doch gerade als sie den Laden verlassen wollten, wurden sie von der Polizei geschnappt.

"Die beiden Tatverdächtigen wurden zunächst vorläufig festgenommen und in das Zentrale Polizeigewahrsam gebracht", erklärte Sprecherin Melanie Roeber. "Später wurden sie auf Verfügung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen."