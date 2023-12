Diebe haben es auf Simson abgesehen: Polizei sucht Zeugen

Reichenbach/Vogtland - In der Nacht zu Mittwoch wurde in Reichenbach im Vogtland eine Simson geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

In Reichenbach/Vogtland wurde eine schwarz-grüne Simson geklaut. © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Polizei nun mitteilte, hatten sich die Täter an einem Schuppen an der Silberstraße zu schaffen gemacht. Dort war die grün-schwarze S51 abgestellt und gesichert. Das Kleinkraftrad hat das amtliche Kennzeichen 999 PNW. Der aktuelle Wert liegt bei knapp 5000 Euro.

"Die grün-schwarze S51 hatte außerdem einen hohen Lenker, schwarze Felgen und viele Aufkleber auf dem Tank", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Die Tatzeit liegt zwischen 21.30 Uhr am Dienstagabend und 5.30 Uhr am Mittwoch. Wem sind in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Silberstraße aufgefallen oder wer hat das Moped seit Mittwochmorgen gesehen?