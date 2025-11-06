Diebe klauen unzählige Kaffeemaschinen aus Laster - während der Fahrer schläft

Könnern - In der Nacht auf Mittwoch wollten zwei Lkw-Fahrer nahe der A14 lediglich ihre wohlverdiente Schlafpause einlegen - und wachten mit leeren Autos auf.

Nahe der A14 wurden am Mittwoch zwei Lkws ausgeräumt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Am späten Dienstagabend parkten ein 39 und ein 55 Jahre alter Lkw-Fahrer ihre Maschinen an einem Autohof bei Könnern (Sachsen-Anhalt), um ihre Nachtruhe einzulegen.

Am nächsten Morgen, gegen 7.45 Uhr, machten sie dann die Entdeckung: Während die beiden schliefen, hatte jemand die Plomben an den Türklappen ihrer Schlepper entfernt und die Türgriffe beschädigt.

Die bislang unbekannten Diebe klauten fünf Paletten Kaffeemaschinen, teilte die Autobahnpolizei mit.

Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro.