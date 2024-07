29.07.2024 15:47 Diebe klauen Zigaretten im Wert von über 50.000 Euro!

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in einen Großhandel in Teutschenthal eingebrochen und haben daraus Zigaretten im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen.

Von Eric Mittmann

Teutschenthal - Schwerer Diebstahl in der Nacht zu Montag in Teutschenthal im Saalekreis! Die Diebe entwendeten aus einem Geschäft für Tabakwaren etwa 30 Kisten zu je 25 Stangen Zigaretten! (Symbolbild) © defotoberg/123RF Wie die Polizei mitteilte, hatten sich gleich mehrere Täter Zutritt zu dem Gelände eines Großhändlers im Bereich Eisdorf verschafft, indem sie sich über den Zaun des Areals hermachten. Von dort aus sollen sie das Gebäude des Handels angegriffen haben, um sich erneut Zugang zu verschaffen. Aus einem darin befindlichen Tabakwarengeschäft stahlen die Diebe etwa 30 Kisten zu je 25 Stangen Zigaretten. Anschließend machten sie sich davon. Allein den Stehlschaden bezifferte die Polizei bereits mit circa 54.000 Euro. Hinzu kämen rund 46.000 Euro Sachschaden an dem Objekt. Das Polizeirevier Saalekreis hat Ermittlungen eingeleitet, um die Täter ausfindig zu machen. Auch Spuren wurden gesichert.

