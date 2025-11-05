Diebe mussten ordentlich Kraft aufwenden: Wo ist dieser 130 Kilo schwere Adler?

Haldensleben - Bereits Ende Oktober haben sich Diebe eine etwas außergewöhnliche Beute in Haldensleben ( Landkreis Börde ) ausgesucht.

Wer hat diese Steinfigur gesehen und kann der Polizei helfen? © Polizeirevier Börde

Sie entschieden sich für eine 130 Kilogramm schwere Steinskulptur, teilte das Polizeirevier Börde am Mittwoch mit.

Die Statue, die einen Adler zeigt, stand auf dem Gelände des Appel Bau- und Gartenmarktes in der Johann-Gottlob-Nathusius-Straße.

Einer oder mehrere Diebe müssen sie außerhalb der Öffnungszeiten in der Nacht auf den 30. Oktober gestohlen haben.

Der mit ausgebreiteten Flügeln dargestellte Vogel soll einen Neuwert von 590 Euro haben, hieß es.

Mit einem jetzt veröffentlichten Foto der Figur suchen die Ermittler nach Zeugen.