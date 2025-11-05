Tödlicher Sturz im Steinbruch: Arbeiter (†54) kommt bei tragischem Unfall ums Leben

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstag auf einem Werksgelände im unterfränkischen Triefenstein-Lengfurt ist ein Mann (†54) auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Von Maximilian Hölzel

Triefenstein - Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagmorgen auf einem Werksgelände im unterfränkischen Triefenstein-Lengfurt (Landkreis Main-Spessart) ist ein 54-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Auf dem Gelände eines Zementwerks in Triefenstein-Lengfurt ereignete sich am Dienstag ein tödlicher Arbeitsunfall. (Symbolfoto)
Auf dem Gelände eines Zementwerks in Triefenstein-Lengfurt ereignete sich am Dienstag ein tödlicher Arbeitsunfall. (Symbolfoto)  © Uwe Anspach/dpa

Wie die Polizei berichtet, verstarb der 54 Jahre alte Arbeiter, nachdem er aus größerer Höhe auf dem Gelände eines Zementwerks abgestürzt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann auf dem Podest eines Abluftturmes, als er aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Der 54-Jährige zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und verstarb noch an der Unglücksstelle.

Diebe mussten ordentlich Kraft aufwenden: Wo ist dieser 130 Kilo schwere Adler?
Polizeimeldungen Diebe mussten ordentlich Kraft aufwenden: Wo ist dieser 130 Kilo schwere Adler?

Die genauen Umstände des Sturzes sind bislang noch unklar.

Weitere Ermittlungen wurden mittlerweile von der Kriminalpolizei Würzburg übernommen, die unter anderem prüft, wie es zu dem folgenschweren Unglück kommen konnte.

Titelfoto: Uwe Anspach/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: