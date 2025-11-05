Tödlicher Sturz im Steinbruch: Arbeiter (†54) kommt bei tragischem Unfall ums Leben

Triefenstein - Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagmorgen auf einem Werksgelände im unterfränkischen Triefenstein-Lengfurt (Landkreis Main-Spessart) ist ein 54-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Auf dem Gelände eines Zementwerks in Triefenstein-Lengfurt ereignete sich am Dienstag ein tödlicher Arbeitsunfall. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Wie die Polizei berichtet, verstarb der 54 Jahre alte Arbeiter, nachdem er aus größerer Höhe auf dem Gelände eines Zementwerks abgestürzt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann auf dem Podest eines Abluftturmes, als er aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Der 54-Jährige zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und verstarb noch an der Unglücksstelle.

Die genauen Umstände des Sturzes sind bislang noch unklar.