Noch ein Fund! Tausende Schuss Munition in Remscheid entdeckt
Remscheid – Die Suche geht weiter! Nachdem Ermittler der Polizei am Montag bereits einen geheimen Raum voller Langschusswaffen entdeckt hatten, machten sie nun den nächsten Fund: In einem Türrahmen waren unzählige Patronen versteckt.
Noch immer wird im Haus des 59-jährigen Hauptbeschuldigten laut Staatsanwaltschaft durch Ermittler weiter akribisch nach Waffen und Munition gesucht.
In einem Raum fanden die Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen unter anderem eine Werkbank – darauf eine Uzi-Maschinenpistole und Werkzeug, mit dem sich Schusswaffen offenbar wieder funktionsfähig machen lassen.
Der Verdacht: Der gelernte Kfz-Mechaniker, der auch Kenntnisse als Büchsenmacher hat, könnte Waffen eigenhändig scharf gemacht haben.
Wie viele Waffen bislang insgesamt entdeckt wurden, ist noch unklar. Nach Angaben der Beamten ist jedoch von über 300 Langwaffen, mehr als 50 Kurzwaffen – darunter Pistolen und Revolver – sowie 38 Handgranaten die Rede.
Außerdem fanden die Beamten Zubehör zur Herstellung von Sprengkörpern.
Die Durchsuchung ist äußerst schwierig und gefährlich. "Die Waffen hängen teils geladen an der Wand", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Granaten wurden bereits von Sprengstoffexperten kontrolliert gesprengt.
