32-mal ohne Führerschein unterwegs: Bundespolizei stoppt gesuchten Mann bei Zittau

Zittau - Ein Serbe (48) ist am Dienstag von der Bundespolizei bei Zittau gestoppt worden. Seit April dieses Jahres wurde der Mann von der Justiz gesucht.

Die Bundespolizei zog den gesuchten Serben nahe Zittau aus dem Verkehr. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Der 48-Jährige fiel den Beamten zuletzt in aller Regelmäßigkeit auf, weil er immer wieder ohne Führerschein unterwegs gewesen ist.

32-mal kurvte der Serbe ohne Lappen durch die Weltgeschichte, wurde dafür zu einer Geldstrafe von 3700 Euro verurteilt.

Gegen 9.50 Uhr ging er den Beamten am Dienstag schließlich auf der B178n ins Netz, als er gerade aus Richtung Polen nach Deutschland eingereist war.



Zur Überraschung der Bundespolizisten konnte der Mann diesmal allerdings einen gültigen Führerschein vorweisen.