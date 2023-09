Diebe schlagen Autoscheibe ein und erbeuten Papiertüte

In Zwickau und Plauen haben Diebe Autoscheiben eingeschlagen, um Beute zu machen, die fiel aber gering aus. (Symbolbild) © 123RF / animaflorapicsstock

In Plauen versuchten Diebe Beute in einem Toyota zu machen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, machten sich die Unbekannten in der Nacht zu Freitag an dem Fahrzeug zu schaffen, das auf der Hainstraße abgestellt war.

"Sie schlugen auf der Fahrerseite die hintere Scheibe ein verursachten dadurch einen Schaden von rund 1000 Euro. Aus dem Auto entwendeten sie lediglich eine Papiertüte, in der sich Papiermüll befand", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Zu diesem Fall werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 entgegen.

Auch in Zwickau schlugen Diebe in der Nacht zu Freitag zu. Die Täter schlugen in der Nordvorstadt die Seitenscheibe an der Beifahrertür eines Opels ein, der auf der Clara-Zetkin-Straße (zwischen August-Bebel-Straße und Walther-Rathenau-Straße) abgestellt war. Sie durchsuchten das Handschuhfach, nahmen aber nichts mit.

Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von 500 Euro.