Diebe schlitzen LKW-Planen in und um Leipzig auf: Stecken Banden dahinter?

Leipzig - In Leipzig und Umgebung wurden die Planen von zwei Lastkraftwagen aufgeschlitzt und Gegenstände davon gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Bandendiebstahls.

Die Polizeidirektion Leipzig stellte zwei Diebstähle durch Planenschlitzer in kurzer Zeit fest. (Symbolfoto) © Bernd Thissen/dpa

Am Freitag wurde die Polizeidirektion Leipzig über den Diebstahl von mehreren Hunderten Autoreifen ohne Felgen alarmiert. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit.

Der 41-jährige Fahrer fuhr am Montag in Rumänien mit seinem Sattelzug los. Er macht mehrmals Pause bevor er am Freitag auf einem Firmengrundstück in Leipzig-Seehausen ankam.

Dort stellte er fest, dass die Plane seines Anhängers an mehreren Stellen aufgeschlitzt war und Ladung fehlte. Wo genau die Reifen gestohlen wurden, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Auf dem Parkplatz Kapellenberg an der A9 in Richtung Berlin meldete ebenfalls am Freitag ein 70-Jähriger, dass Waren gestohlen wurden, die er transportiert hatte. Der Mann hatte zwischen 21.30 Uhr und 5.15 Uhr dort geparkt und bemerkte am Morgen den Diebstahl.