Ruhezeiten ausgenutzt: Langfinger klauen Lkw-Ladungen auf Rastplätzen

Burg (bei Magdeburg) - Auf Rastplätzen an der A2 und A14 wurden in der Nacht auf Mittwoch mehrere Ladungen von Lastwagen von bislang unbekannten Tätern gestohlen.

Die Täter schlugen während der Ruhezeiten zu. (Symbolfoto) © Bernd Thissen/dpa

Ersten Informationen der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge nutzten die Diebe ihre Chance, während die Fahrer der Sattelzüge ihre Ruhepausen machten.

Unter anderem verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Laster auf dem Parkplatz Krähenberg bei Burg (Jerichower Land) an der A2 Richtung Hannover. Hier durchtrennten sie die Plombe des Sattelzugs und gelangten in den Laderaum, berichtete die Polizei.

Hier ergatterten die dreisten Langfinger insgesamt sechs Pakete Süßigkeiten. Bei einem weiteren Lastwagen auf demselben Parkplatz wurde die Plane aufgeschlitzt, jedoch nichts gestohlen.

Auf dem Parkplatz Alter Postweg an der A14 in Richtung Dresden schlugen die Täter erneut zu und klauten mehrere Autoreifen der Marke Continental aus einem der Sattelzüge.

"Durch die Angriffe entstand ein Gesamtschaden von circa 11.000 Euro", so die Polizei. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.