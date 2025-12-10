Ruhezeiten ausgenutzt: Langfinger klauen Lkw-Ladungen auf Rastplätzen
Burg (bei Magdeburg) - Auf Rastplätzen an der A2 und A14 wurden in der Nacht auf Mittwoch mehrere Ladungen von Lastwagen von bislang unbekannten Tätern gestohlen.
Ersten Informationen der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge nutzten die Diebe ihre Chance, während die Fahrer der Sattelzüge ihre Ruhepausen machten.
Unter anderem verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Laster auf dem Parkplatz Krähenberg bei Burg (Jerichower Land) an der A2 Richtung Hannover. Hier durchtrennten sie die Plombe des Sattelzugs und gelangten in den Laderaum, berichtete die Polizei.
Hier ergatterten die dreisten Langfinger insgesamt sechs Pakete Süßigkeiten. Bei einem weiteren Lastwagen auf demselben Parkplatz wurde die Plane aufgeschlitzt, jedoch nichts gestohlen.
Auf dem Parkplatz Alter Postweg an der A14 in Richtung Dresden schlugen die Täter erneut zu und klauten mehrere Autoreifen der Marke Continental aus einem der Sattelzüge.
"Durch die Angriffe entstand ein Gesamtschaden von circa 11.000 Euro", so die Polizei. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.
Hinweise zu den Tätern können unter der Telefonnummer 039204 - 72 0 direkt beim Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg gemeldet werden.
