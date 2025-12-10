Großalarm an Internat: Maskierte Jungs mit Waffe unterwegs?
Lotte - An einer Privatschule in Lotte (Landkreis Steinfurt) läuft seit Mittwochnachmittag ein Polizeieinsatz.
Am Krüger-Internat im Ortsteil Wersen herrscht Großalarm wegen einer möglichen Bedrohungslage.
Nach Bild-Informationen hätte eine Zeugin zwei maskierte Jungen beobachtet, die mit einer Waffe unterwegs waren. Sie hätten sich in der Nähe des Schulgebäudes aufgehalten.
Spezialeinheiten der Polizei aus NRW sowie Hubschrauber seien vor Ort und untersuchten derzeit das Gelände. Berichte über Verletzte gibt es bislang nicht.
Die Schüler des Internats werden von der Polizei betreut und können von ihren Eltern abgeholt werden, so ein Sprecher. Der Bereich um das Krüger-Internat soll von der Bevölkerung jedoch gemieden werden.
Titelfoto: Michael Neumann/dpa