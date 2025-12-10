Großalarm an Internat: Maskierte Jungs mit Waffe unterwegs?

Lotte - An einer Privatschule in Lotte ( Landkreis Steinfurt ) läuft seit Mittwochnachmittag ein Polizeieinsatz.

Zwei verdächtige Personen haben an einer Schule in Wersen einen Polizeieinsatz ausgelöst. © Michael Neumann/dpa

Am Krüger-Internat im Ortsteil Wersen herrscht Großalarm wegen einer möglichen Bedrohungslage.

Nach Bild-Informationen hätte eine Zeugin zwei maskierte Jungen beobachtet, die mit einer Waffe unterwegs waren. Sie hätten sich in der Nähe des Schulgebäudes aufgehalten.

Spezialeinheiten der Polizei aus NRW sowie Hubschrauber seien vor Ort und untersuchten derzeit das Gelände. Berichte über Verletzte gibt es bislang nicht.