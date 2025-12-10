Festnahme eskaliert: 41-Jähriger verletzt neun Polizisten

Fulda/Künzell - In Fulda und Künzell ( Osthessen ) hat sich ein 41-Jähriger am Montag und Dienstag der Polizei so heftig widersetzt, dass insgesamt neun Beamte verletzt wurden. Zwei von ihnen konnten anschließend nicht weiterarbeiten.

Gleich neun Polizeibeamte wurden durch den 41-jährigen Angreifer verletzt. (Symbolfoto) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Wie die Polizei berichtet, war der Auslöser ein Einsatz am Montag gegen 13.30 Uhr in der Karlmannstraße in Pilgerzell (Ortsteil von Künzell).

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann unter Vorhalt eines Messers den Autoschlüssel eines 43-Jährigen erpresst haben, offenbar mit der Absicht, dessen Fahrzeug zu nutzen.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz darauf fest. Während der Maßnahmen leistete der 41-Jährige jedoch massive körperliche Gegenwehr.

Erst der Einsatz eines Elektro-Tasers konnte den Angriff stoppen. Ein Rettungsteam übernahm noch vor Ort die medizinische Versorgung des irakischen Staatsangehörigen.

Nachdem der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, weigerte er sich, dort behandelt zu werden. Erneut ging er die Einsatzkräfte an. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde er schließlich in Gewahrsam genommen.