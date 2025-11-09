Diebe steigen in Leipziger Zoo ein, brechen Kühlschränke auf und sprühen Graffiti
Leipzig - Im Zoo Leipzig wurde eingebrochen. Die Diebe hatten es aber nicht auf die Tiere abgesehen, sondern auf Getränke.
Der Einbruch soll zwischen Freitag 17.30 Uhr und Samstag 6.20 Uhr passiert sein.
Auf noch ungeklärte Art und Weise verschafften sich die Unbekannten Zutritt in den beliebten Zoo.
Die Polizeidirektion Leipzig teilte am Sonntag mit, dass die Diebe Kühlschränke aufbrauchen und mehrere Getränke klauten.
Polizeimeldungen Zwei brutale Angriffe bei Dunkelheit am Wochenende in Gotha
An mehreren Orten sprühten sie Graffiti im Ausmaß von 0,80 x 0,40 Metern bis 2,00 x 5,00 Metern.
Die Beamten sicherten Spuren. Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls wurden eingeleitet.
Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht benannt werden.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa