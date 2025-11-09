Diebe steigen in Leipziger Zoo ein, brechen Kühlschränke auf und sprühen Graffiti

Im Zoo Leipzig wurde eingebrochen. Die Diebe hatten es aber nicht auf die Tiere abgesehen, sondern auf Getränke. Sie sprühten Graffiti.

Von Tamina Porada

Leipzig - Im Zoo Leipzig wurde eingebrochen. Die Diebe hatten es aber nicht auf die Tiere abgesehen, sondern auf Getränke.

Die Diebe brachen ein, als der Zoo geschlossen war. (Archivbild)
Die Diebe brachen ein, als der Zoo geschlossen war. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa

Der Einbruch soll zwischen Freitag 17.30 Uhr und Samstag 6.20 Uhr passiert sein.

Auf noch ungeklärte Art und Weise verschafften sich die Unbekannten Zutritt in den beliebten Zoo.

Die Polizeidirektion Leipzig teilte am Sonntag mit, dass die Diebe Kühlschränke aufbrauchen und mehrere Getränke klauten.

Zwei brutale Angriffe bei Dunkelheit am Wochenende in Gotha
Polizeimeldungen Zwei brutale Angriffe bei Dunkelheit am Wochenende in Gotha

An mehreren Orten sprühten sie Graffiti im Ausmaß von 0,80 x 0,40 Metern bis 2,00 x 5,00 Metern.

Die Beamten sicherten Spuren. Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls wurden eingeleitet.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht benannt werden.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: