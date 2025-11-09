Diebe steigen in Leipziger Zoo ein, brechen Kühlschränke auf und sprühen Graffiti

Leipzig - Im Zoo Leipzig wurde eingebrochen. Die Diebe hatten es aber nicht auf die Tiere abgesehen, sondern auf Getränke.

Die Diebe brachen ein, als der Zoo geschlossen war. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Der Einbruch soll zwischen Freitag 17.30 Uhr und Samstag 6.20 Uhr passiert sein.

Auf noch ungeklärte Art und Weise verschafften sich die Unbekannten Zutritt in den beliebten Zoo.

Die Polizeidirektion Leipzig teilte am Sonntag mit, dass die Diebe Kühlschränke aufbrauchen und mehrere Getränke klauten.

An mehreren Orten sprühten sie Graffiti im Ausmaß von 0,80 x 0,40 Metern bis 2,00 x 5,00 Metern.