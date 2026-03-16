Diebe ungestört unterwegs: Mehrere Bewohner in Altenheim beklaut

Neuburg an der Donau - In einem Altenheim in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) haben ein oder mehrere Unbekannte Bargeld und Schmuck von Bewohnern gestohlen.

In einem Seniorenheim trieben Diebe in leeren Zimmern ihr Unwesen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Zehn Schränke brachen die Diebe im Zeitraum von Samstag bis Sonntag auf, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner waren den Angaben zufolge nicht in ihren Zimmern, als sich die unbekannten Täter an den Schränken zu schaffen machten.

Wie genau die Diebe es geschafft hätten, den Schmuck und das Bargeld zu stehlen, sei bisher nicht klar, sagte ein Polizeisprecher. Sie könnten mehrere Zimmer geöffnet und nur die leeren Zimmer betreten haben, so der Sprecher.

Dem Wochenenddienst des Heims sei nichts Verdächtiges aufgefallen. Da viele Bewohner am Wochenende Besuch bekämen, sei eine Zuordnung der Besucher oft schwierig.

Die gestohlenen Schmuckstücke und das Bargeld haben laut den Angaben der Polizei einen Wert von knapp 8000 Euro.