Kinder brechen ins Eis ein: Spaziergängerin wird zur Heldin
Von Daniel Wieland
Selb - Zwei Kinder sind auf einem zum Teil noch zugefrorenen Weiher in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) ins Eis eingebrochen - und von einer Spaziergängerin gerettet worden.
Die beiden sieben und acht Jahre alten Mädchen seien trotz des Tauwetters am Samstag auf die Eisfläche gegangen, teilte die Polizei mit. Daraufhin seien sie eingebrochen.
Die Achtjährige sei bis zum Hals im Wasser gewesen, die Siebenjährige bis zu den Knien.
Eine couragierte 49-Jährige habe die Mädchen gegen 13 Uhr aus dem Weiher gezogen.
Die Polizei ist sich sicher: Nur deshalb sei der Vorfall "glimpflich" ausgegangen. Die unterkühlten Kinder wurden in eine Kinderklinik gebracht.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa