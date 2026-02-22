Kinder brechen ins Eis ein: Spaziergängerin wird zur Heldin

Selb - Zwei Kinder sind auf einem zum Teil noch zugefrorenen Weiher in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) ins Eis eingebrochen - und von einer Spaziergängerin gerettet worden.

Eine Frau (49) geht am Wochenende an einem teilweise zugefrorenen Weiher vorbei. Kurz darauf läuft sie ins Wasser, um zwei Kinder zu retten. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die beiden sieben und acht Jahre alten Mädchen seien trotz des Tauwetters am Samstag auf die Eisfläche gegangen, teilte die Polizei mit. Daraufhin seien sie eingebrochen.

Die Achtjährige sei bis zum Hals im Wasser gewesen, die Siebenjährige bis zu den Knien.

Eine couragierte 49-Jährige habe die Mädchen gegen 13 Uhr aus dem Weiher gezogen.