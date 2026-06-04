Diebespärchen will mit Auto flüchten, doch Polizist greift in seinem Frei ein

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Ein Polizist im Frei sorgte in Niesky dafür, dass ein flüchtendes Diebespaar am Mittwochabend dingfest gemacht wurde.

Von Anne-Sophie Mielke

Niesky - Kurz vor Ladenschluss sorgte ein Pärchen am Mittwochabend in einem Geschäft in Niesky für Ärger: Nach dem Diebstahl von mehreren Waren wollten die beiden das Weite suchen - allerdings hatten sie nicht mit einem Polizisten gerechnet, der in seinem Frei spontan für Gerechtigkeit sorgte.

Die Polizei konnte nach einer Verfolgungsjagd auf der B6 ein flüchtiges Diebespaar stellen. (Symbolbild)
Die Polizei konnte nach einer Verfolgungsjagd auf der B6 ein flüchtiges Diebespaar stellen. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Ein 31-Jähriger und seine 33-jährige Begleitung hatten bei ihrem Einkauf in einem Laden an der Jänkendorfer Straße einige Waren nicht bezahlt, die sie in einer Damenhandtasche verstaut hatten.

Mitarbeiter sprachen die beiden Polen darauf an und alarmierten die Polizei. Das Pärchen wollte offenbar ungern auf die Beamten warten und flüchtete in diesem Augenblick.

Zeugen meldeten dann, dass die Verdächtigen mit einem VW geflohen waren. Ein Polizist, der eigentlich freihatte, versetzte sich daraufhin spontan in den Dienst und nahm die Verfolgung des Diebespaars auf.

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Auf der B6 bei Görlitz endete die Flucht der Kriminellen: Gemeinsam mit einer Streife konnte das Auto in Höhe der Laubaner Straße gestoppt und die beiden Polen gefasst werden.

"Für das Diebespärchen ging es auf das Polizeirevier Görlitz, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden", teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Nach Ladendiebstahl und Flucht: Alkoholtest schlägt an

Bei einem Atemalkoholtest kam heraus, dass die beiden Personen 2,6 Promille intus hatten. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Gegen das Paar wurde eine Strafanzeige angefertigt.

Die weiteren Ermittlungen hat nun der örtliche Revierkriminaldienst übernommen.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

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