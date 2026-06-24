Diebstahlserie in Franken: 12- und 13-Jähriger stehlen mehrere E-Scooter
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Von Charlotte Haft
Forchheim - Zwei Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren stecken der Polizei zufolge hinter einer Diebstahlserie von E-Scootern in Ober- und Mittelfranken.
Sie sollen für insgesamt acht Scooter-Diebstähle in Bamberg, Forchheim und Fürth verantwortlich gewesen sein, teilte die Polizei mit.
Zufällig hätten die Beamten bei einer Unfallaufnahme im Forchheimer Stadtgebiet festgestellt, dass der beteiligte E-Scooter einige Wochen zuvor in Fürth gestohlen worden war.
Im Verlauf der Ermittlungen gerieten die zwei Schüler demnach ins Visier.
Die entwendeten E-Scooter wurden den Angaben zufolge sichergestellt und würden zeitnah an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa