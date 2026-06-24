Diebstahlserie in Franken: 12- und 13-Jähriger stehlen mehrere E-Scooter

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Mehrere E-Scooter werden in Ober- und Mittelfranken gestohlen. Ein Unfall führt die Polizei durch Zufall zu den mutmaßlichen Tätern.

Von Charlotte Haft

Forchheim - Zwei Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren stecken der Polizei zufolge hinter einer Diebstahlserie von E-Scootern in Ober- und Mittelfranken.

Die beiden Schüler sollen für insgesamt acht Scooter-Diebstähle in Bamberg, Forchheim und Fürth verantwortlich sein. (Symbolfoto)
Die beiden Schüler sollen für insgesamt acht Scooter-Diebstähle in Bamberg, Forchheim und Fürth verantwortlich sein. (Symbolfoto)  © Jens Büttner/dpa

Sie sollen für insgesamt acht Scooter-Diebstähle in Bamberg, Forchheim und Fürth verantwortlich gewesen sein, teilte die Polizei mit.

Zufällig hätten die Beamten bei einer Unfallaufnahme im Forchheimer Stadtgebiet festgestellt, dass der beteiligte E-Scooter einige Wochen zuvor in Fürth gestohlen worden war.

Im Verlauf der Ermittlungen gerieten die zwei Schüler demnach ins Visier.

Die entwendeten E-Scooter wurden den Angaben zufolge sichergestellt und würden zeitnah an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa

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