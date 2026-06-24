Diebstahlserie in Franken: 12- und 13-Jähriger stehlen mehrere E-Scooter

Forchheim - Zwei Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren stecken der Polizei zufolge hinter einer Diebstahlserie von E-Scootern in Ober- und Mittelfranken .

Die beiden Schüler sollen für insgesamt acht Scooter-Diebstähle in Bamberg, Forchheim und Fürth verantwortlich sein. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Sie sollen für insgesamt acht Scooter-Diebstähle in Bamberg, Forchheim und Fürth verantwortlich gewesen sein, teilte die Polizei mit.

Zufällig hätten die Beamten bei einer Unfallaufnahme im Forchheimer Stadtgebiet festgestellt, dass der beteiligte E-Scooter einige Wochen zuvor in Fürth gestohlen worden war.

Im Verlauf der Ermittlungen gerieten die zwei Schüler demnach ins Visier.