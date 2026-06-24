Tödlicher Chemieunfall in Nürnberg: Polizei gibt neue Details bekannt

Nürnberg - Menschliches Versagen hat den Ermittlungen der Polizei zufolge den tödlichen Chemieunfall in Nürnberg verursacht. Bei dem Unglück im Mai war ein Mitarbeiter der Firma gestorben, weitere wurden verletzt.

Mehrere Menschen wurden bei dem Vorfall in Nürnberg Mitte Mai verletzt. © NEWS5 / Felix Besold

Es habe ein Fehlverhalten bei der Handhabung chemischer Stoffe gegeben, sagte Polizeisprecher Oliver Trebing.

Gutachten hätten ergeben, dass dabei Schwefelwasserstoff ausgetreten sei, der unbeabsichtigt durch die Verbindung anderer Stoffe entstanden sei, sagte Trebing.

"Es gibt keinen Beschuldigten." Deshalb werde kein Ermittlungsverfahren eröffnet. Weitere Details nannte er nicht. Die "Nürnberger Nachrichten" hatten zuvor über die Ermittlungsergebnisse berichtet.