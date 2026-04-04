Dieseldiebe schlagen im Südwesten zu: 900 Liter Treibstoff abgezapft

Ladenburg/Sinsheim - Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Karfreitag im Südwesten zugeschlagen und Hunderte Liter Kraftstoff aus geparkten Lastwagen gestohlen.

Zwei Lkw-Fahrer dürften sich beim Blick auf ihre Tankanzeige am Freitagmorgen mehr als gewundert haben. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Diebe suchten sich gezielt zwei Standorte in Ladenburg und Sinsheim aus, um dort insgesamt rund 900 Liter Diesel aus den Tanks von Sattelzugmaschinen abzupumpen.

In Ladenburg wurde ein am Straßenrand der Industriestraße geparktes Fahrzeug zum Ziel, während es in Sinsheim einen Lkw in der Carl-Benz-Straße traf.

Nach dem derzeitigen Stand der Polizei hebelten die Täter den Tankdeckel der Fahrzeuge mit einem Schraubendreher auf und saugten den Treibstoff anschließend ab.

Während in Ladenburg etwa 500 Liter aus dem Tank verschwanden, erbeuteten die Unbekannten in Sinsheim rund 400 Liter. Angesichts der aktuell hohen Kraftstoffpreise von etwa 2,30 Euro pro Liter beläuft sich der reine Beuteschaden auf über 2000 Euro.

Hinzu kommen die Sachschäden, die durch das Aufbrechen der Tankdeckel an den Fahrzeugen entstanden sind. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.