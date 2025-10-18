Direkt vor ihrem Haus: Kinder klauen Rentnerin die Handtasche
Halle (Saale) - Kinder sollen einer 82-Jährigen am Freitagnachmittag vor ihrem Haus in Halle die Tasche geklaut haben.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es gegen 16 Uhr in der Zerbster Straße zu der Tat.
Demnach wurde die Rentnerin zunächst von zwei Unbekannten angesprochen.
"Im Rahmen des Gesprächs wurde der Frau von einem der Beiden die Handtasche aus der Hand gerissen", hieß es.
Mit der Tasche inklusive Bargeld und persönlichen Dokumenten als Beute sei das Duo dann geflohen.
Die 83-Jährige sei glücklicherweise nicht verletzt worden.
Die zwei Täter wurden wie folgt beschrieben:
- etwa 12 Jahre alt
- 1,40 Meter groß
- dunkle Haare
- Einer mit weinroter, einer mit beiger Jacke
Nach ihnen werde gefahndet.
