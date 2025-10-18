Direkt vor ihrem Haus: Kinder klauen Rentnerin die Handtasche

Halle (Saale) - Kinder sollen einer 82-Jährigen am Freitagnachmittag vor ihrem Haus in Halle die Tasche geklaut haben.

Einer 82-Jährigen wurde am Freitagnachmittag vor ihrem Wohnhaus in Halle die Tasche entrissen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es gegen 16 Uhr in der Zerbster Straße zu der Tat.

Demnach wurde die Rentnerin zunächst von zwei Unbekannten angesprochen.

"Im Rahmen des Gesprächs wurde der Frau von einem der Beiden die Handtasche aus der Hand gerissen", hieß es.

Mit der Tasche inklusive Bargeld und persönlichen Dokumenten als Beute sei das Duo dann geflohen.

Die 83-Jährige sei glücklicherweise nicht verletzt worden.