 696

Doppel-Crash: Mutter nach Unfall unter Auto eingeklemmt – Tochter muss alles mit ansehen

Bei einem Doppel-Crash bei Hilders (Osthessen) am Sonntag wurden drei Personen verletzt. Darunter eine 37-jährige Mutter, die in Lebensgefahr schwebt.

Von Maximilian Hölzel

Hilders - Folgenschwerer Doppel-Crash! Bei einem Verkehrsunfall bei Hilders (Osthessen) am Sonntagnachmittag wurden drei Personen verletzt. Darunter eine 37 Jahre alte Mutter, die in Lebensgefahr schwebt.

Bei einem Doppel-Unfall auf einer Landstraße bei Hilders wurde eine Frau (37) unter ihrem Auto eingeklemmt.
Bei einem Doppel-Unfall auf einer Landstraße bei Hilders wurde eine Frau (37) unter ihrem Auto eingeklemmt.  © Fuldamedia/Karl-Ernst Crönlein

Nach Polizeiangaben war die Frau aus Gilserberg gemeinsam mit ihrer Tochter (9) in ihrem Toyota aus Frankenheim in Richtung Hilders unterwegs.

Kurz nach der thüringisch-hessischen Landesgrenze kam sie gegen 15.55 Uhr in einer scharfen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, rauschte in eine Grünfläche und kam dort zum Stehen.

Während sie außerhalb des Fahrzeugs auf den Abschleppdienst wartete, näherte sich ein 21-jähriger Fahrer aus Bensheim mit seinem VW Golf derselben Stelle.

Streit auf Fußballplatz eskaliert: Zuschauer attackiert Trainer
Polizeimeldungen Streit auf Fußballplatz eskaliert: Zuschauer attackiert Trainer

Auch er kam von der Straße ab und prallte in den Toyota. Die 37-Jährige, die neben ihrem Auto stand, wurde dabei von dem Golf erfasst und unter ihrem eigenen Wagen eingeklemmt.

Die beiden Autos kamen an derselben Stelle von der Straße ab. Weitere Untersuchungen zur genauen Unfallursache wurden eingeleitet.
Die beiden Autos kamen an derselben Stelle von der Straße ab. Weitere Untersuchungen zur genauen Unfallursache wurden eingeleitet.  © Fuldamedia/Karl-Ernst Crönlein

Eingeklemmte Mutter musste reanimiert werden

Die Feuerwehren aus Hilders und Simmershausen befreiten die Frau, die anschließend vom Rettungsdienst reanimiert und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde. Die Tochter, die das gesamte Unfallgeschehen mitansehen musste, sowie der VW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in Krankenhäuser eingeliefert.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Landstraße mehrere Stunden voll gesperrt. Erst gegen 19.45 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Fuldamedia/Karl-Ernst Crönlein

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: