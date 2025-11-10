Doppel-Crash: Mutter nach Unfall unter Auto eingeklemmt – Tochter muss alles mit ansehen

Hilders - Folgenschwerer Doppel-Crash! Bei einem Verkehrsunfall bei Hilders ( Osthessen ) am Sonntagnachmittag wurden drei Personen verletzt. Darunter eine 37 Jahre alte Mutter, die in Lebensgefahr schwebt.

Bei einem Doppel-Unfall auf einer Landstraße bei Hilders wurde eine Frau (37) unter ihrem Auto eingeklemmt. © Fuldamedia/Karl-Ernst Crönlein

Nach Polizeiangaben war die Frau aus Gilserberg gemeinsam mit ihrer Tochter (9) in ihrem Toyota aus Frankenheim in Richtung Hilders unterwegs.

Kurz nach der thüringisch-hessischen Landesgrenze kam sie gegen 15.55 Uhr in einer scharfen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, rauschte in eine Grünfläche und kam dort zum Stehen.

Während sie außerhalb des Fahrzeugs auf den Abschleppdienst wartete, näherte sich ein 21-jähriger Fahrer aus Bensheim mit seinem VW Golf derselben Stelle.

Auch er kam von der Straße ab und prallte in den Toyota. Die 37-Jährige, die neben ihrem Auto stand, wurde dabei von dem Golf erfasst und unter ihrem eigenen Wagen eingeklemmt.