Doppel-Crash: Mutter nach Unfall unter Auto eingeklemmt – Tochter muss alles mit ansehen
Hilders - Folgenschwerer Doppel-Crash! Bei einem Verkehrsunfall bei Hilders (Osthessen) am Sonntagnachmittag wurden drei Personen verletzt. Darunter eine 37 Jahre alte Mutter, die in Lebensgefahr schwebt.
Nach Polizeiangaben war die Frau aus Gilserberg gemeinsam mit ihrer Tochter (9) in ihrem Toyota aus Frankenheim in Richtung Hilders unterwegs.
Kurz nach der thüringisch-hessischen Landesgrenze kam sie gegen 15.55 Uhr in einer scharfen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, rauschte in eine Grünfläche und kam dort zum Stehen.
Während sie außerhalb des Fahrzeugs auf den Abschleppdienst wartete, näherte sich ein 21-jähriger Fahrer aus Bensheim mit seinem VW Golf derselben Stelle.
Auch er kam von der Straße ab und prallte in den Toyota. Die 37-Jährige, die neben ihrem Auto stand, wurde dabei von dem Golf erfasst und unter ihrem eigenen Wagen eingeklemmt.
Eingeklemmte Mutter musste reanimiert werden
Die Feuerwehren aus Hilders und Simmershausen befreiten die Frau, die anschließend vom Rettungsdienst reanimiert und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde. Die Tochter, die das gesamte Unfallgeschehen mitansehen musste, sowie der VW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in Krankenhäuser eingeliefert.
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Landstraße mehrere Stunden voll gesperrt. Erst gegen 19.45 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Fuldamedia/Karl-Ernst Crönlein