Doppelt so schnell wie erlaubt: Autofahrerin mit Tempo 161 statt 80 erwischt
Von Katharina Kausche
Bad Aibling - Doppelt so schnell wie erlaubt ist eine 36-jährige Autofahrerin in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) von der Polizei erwischt worden.
Die Frau sei am Samstagmittag gegen 13.17 Uhr mit 161 statt den erlaubten 80 Kilometer pro Stunde auf einer Kreisstraße unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.
Dort geriet sie in eine Geschwindigkeitskontrolle mit Laser. Sie erwarten nun unter anderem drei Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 700 Euro
Die Bußgeldstelle prüfe, ob der Satz verdoppelt werde. Wegen der hohen Geschwindigkeit könne von einer vorsätzlichen Handlung ausgegangen werden.
