Doppelt so schnell wie erlaubt: Autofahrerin mit Tempo 161 statt 80 erwischt

Bad Aibling - Doppelt so schnell wie erlaubt ist eine 36-jährige Autofahrerin in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) von der Polizei erwischt worden.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle wurde eine Frau viel zu schnell erwischt. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Die Frau sei am Samstagmittag gegen 13.17 Uhr mit 161 statt den erlaubten 80 Kilometer pro Stunde auf einer Kreisstraße unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Dort geriet sie in eine Geschwindigkeitskontrolle mit Laser. Sie erwarten nun unter anderem drei Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 700 Euro