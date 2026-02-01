Nach explosivem Fund an der A3: Ermittler haben Verdacht

Wiesent - Nach dem Großeinsatz auf der A3 mit der Sprengung eines mutmaßlich explosiven Fundes in einem Wagen muss das bayerische Landeskriminalamt (LKA) nun viele offene Fragen klären.

Nach dem verdächtigen Fund in einem Auto auf der A3 haben Ermittler einen Gegenstand gesprengt. © Armin Weigel/dpa

Vor allem: Erhärtet sich die Spur in die Szene der Geldautomaten-Sprenger, die seit Jahren deutschlandweit aktiv sind?

Ermittelt werde weiter in alle Richtungen, hatte ein LKA-Sprecher am Freitag gesagt. Hinweise auf einen politischen Hintergrund hatte es zunächst nicht gegeben.

Nach Angaben einer LKA-Sprecherin haben sich am Wochenende keine neuen Erkenntnisse in dem Fall ergeben. Die Ermittlungen würden weiter fortgesetzt.

Das war passiert: In der Nacht zum Freitag hatten Polizisten auf der A3 bei Wiesent im Landkreis Regensburg ein Auto kontrolliert - und dabei mutmaßlichen Sprengstoff, Brecheisen und einen Benzinkanister gefunden. Ob es sich um eine zufällige oder eine gezielte Kontrolle handelte, war zunächst unklar.

Ein größeres Polizeiaufgebot sicherte den Einsatzort weiträumig ab. Spezialisten des LKA aus München wurden angefordert und kamen am Morgen vor Ort zu dem Schluss, dass der Fund zu gefährlich für einen Transport nach München sei - und sprengten ihn kontrolliert an Ort und Stelle.

Die Experten des Landeskriminalamts nahmen die Überreste mit nach München. Dort sollen sie in den kommenden Tagen und Wochen am kriminaltechnischen Institut untersucht werden, sagte ein LKA-Sprecher.