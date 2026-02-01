Schneeballschlacht endet mit Schlägen

Zeulenroda-Triebes - Am Samstagabend ist eine Schneeballschlacht in Zeulenroda eskaliert.

Nach einer eskalierten Schneeballschlacht kam es an einem Einkaufsmarkt in Zeulenroda zu einem tätlichen Angriff auf zwei Passanten. (Symbolbild) © 123rf/grace800

Im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Aumaischen Straße lieferten sich sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren zunächst eine Schneeballschlacht.

Dabei wurden zeitweise auch ein 21-jähriger und ein 30-jähriger Zeulenrodaer mit Schneebällen beworfen.

Als die beiden Männer die Jugendlichen darauf ansprachen und darum baten, als Unbeteiligte in Ruhe gelassen zu werden, entwickelte sich aus dem Gespräch ein Streit.

In dessen Verlauf griffen mehrere Jugendliche die Männer an. Der 21-Jährige stürzte zu Boden und wurde dort weiter getreten und geschlagen.