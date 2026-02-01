Zweimal in einer Nacht erwischt: 18-Jähriger fährt berauscht Auto

Blankenheim - Ein 18-jähriger Fahranfänger in Blankenheim ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) wurde in der Nacht zu Sonntag gleich zweimal berauscht hinter dem Steuer seines Autos erwischt.

Die Polizei in Mansfeld-Südharz stoppte gleich zweimal einen jungen Autofahrer, der berauscht Auto gefahren ist. (Symbolbild) © Katharina Kausche/dpa

Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, sei der junge Mann das zweite Mal um kurz nach 3 Uhr kontrolliert worden.

Schon wenige Stunden zuvor sei er ertappt worden, wie er unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer seines Autos saß.

Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis.

Schon beim ersten Mal sei ihm die Weiterfahrt untersagt worden, hieß es. Bei der zweiten Kontrolle ging es für ihn schließlich in eine Klinik, in der ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Beamten wiederholten ihre mündliche Belehrung, dass der Heranwachsende sein Auto stehen lassen muss. Sicherheitshalber wurde schließlich der Schlüssel zu seinem Wagen einkassiert.