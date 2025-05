04.05.2025 12:09 1.015 Mann (45) mit 14-Jährigem unterwegs: Polizei findet entsetzliche Bilder auf seinem Handy

Am Samstag überprüften Polizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann in Begleitung eines 14-Jährigen. Auf seinem Handy fanden sie pornographische Aufnahmen.

Von Florian Mentele

Dortmund - Am Samstagabend kontrollierten Polizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann (45) in Begleitung eines 14-jährigen Teenagers aus Somalia. Neben Drogen fanden sie auch pornographische Aufnahmen auf seinem Handy, die ein entsetzliches Bild zeichnen. Bundespolizisten machten nach einer Kontrolle eines Mannes (45) in Begleitung eines Teenagers (14) am Dortmunder Hauptbahnhof eine entsetzliche Entdeckung. © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Thomas Banneyer/dpa Laut Angaben der Bundespolizei überprüften die Beamten den 45-Jährigen aus dem hessischen Büdingen gegen 18.30 Uhr und fanden zunächst eine kleine Dose mit einer geringen Menge Amphetamin bei ihm. Daher brachten sie den Mann und seinen minderjährigen Begleiter zur Wache der Bundespolizei, wo sie bei der Durchsuchung seines Rucksacks noch Sexspielzeuge und hochprozentigen Alkohol entdeckten. Der Tatverdächtige gab an, den 14-Jährigen nach einem Spaziergang zum Hauptbahnhof gebracht zu haben, zum Inhalt seiner Tasche wollte er sich demnach aber nicht äußern. Dafür habe er freiwillig einer Durchsicht seines Smartphones zugestimmt. Polizeimeldungen Tödliches Beziehungsdrama in Troisdorf: Mann sticht Partnerin mit Messer nieder Auf dem mittlerweile beschlagnahmten Handy befanden sich mehrere Chatverläufe mit sexuellem Inhalt sowie Nacktaufnahmen des jungen Somaliers. Einige Videos sollen zeigen, wie der Jugendliche sexuelle Handlungen an sich selbst vornimmt. Außerdem stellten die Beamten Fotos vom Genitalbereich des 45-Jährigen sicher. Der 14-Jährige habe nach Rücksprache mit seinen Erziehungsberechtigten anschließend eigenständig die Heimreise nach Ascheberg im Münsterland angetreten. Gegen den polizeibekannten Mann wird nun wegen des Besitzes von jugendpornographischen Inhalten und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

