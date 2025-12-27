Mann steigt aus Auto aus und feuert: 27-Jähriger auf offener Straße niedergeschossen

Dortmund - Schlimme Tat am 2. Weihnachtsfeiertag: Ein 27-jähriger Mann ist in Dortmund auf offener Straße von mehreren Kugeln getroffen worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Mann (27) vor einem Kiosk durch mehrere Kugeln verletzt worden war. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Das Opfer habe sich gegen 22.45 Uhr am Freitagabend vor einem Kiosk in der Evinger Straße aufgehalten, als eine schwarze Limousine vorbeifuhr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



Der Wagen stoppte, ein Mann stieg aus und feuerte mehrere Schüsse auf den 27-jährigen Dortmunder ab. "Wir gehen von einer scharfen Schusswaffe aus", sagte die zuständige Staatsanwältin.

Der Schütze sei anschließend mit dem Auto in Richtung Süden geflüchtet.

Der Verletzte sei noch vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr habe nach aktuellem Stand nicht bestanden.

Wo am Körper und von wie vielen Projektilen er getroffen wurde, wollte die Staatsanwältin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Der Hintergrund der Tat sei noch Gegenstand der Ermittlungen.