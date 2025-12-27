Mann steigt aus Auto aus und feuert: 27-Jähriger auf offener Straße niedergeschossen
Von Frank Christiansen
Dortmund - Schlimme Tat am 2. Weihnachtsfeiertag: Ein 27-jähriger Mann ist in Dortmund auf offener Straße von mehreren Kugeln getroffen worden.
Das Opfer habe sich gegen 22.45 Uhr am Freitagabend vor einem Kiosk in der Evinger Straße aufgehalten, als eine schwarze Limousine vorbeifuhr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.
Der Wagen stoppte, ein Mann stieg aus und feuerte mehrere Schüsse auf den 27-jährigen Dortmunder ab. "Wir gehen von einer scharfen Schusswaffe aus", sagte die zuständige Staatsanwältin.
Der Schütze sei anschließend mit dem Auto in Richtung Süden geflüchtet.
Der Verletzte sei noch vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr habe nach aktuellem Stand nicht bestanden.
Wo am Körper und von wie vielen Projektilen er getroffen wurde, wollte die Staatsanwältin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Der Hintergrund der Tat sei noch Gegenstand der Ermittlungen.
Polizei sucht mit Personenbeschreibung nach Zeugen
Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:
- circa 30 bis 35 Jahre alt
- etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß
- schwarzer Kurzbart
- südosteuropäischer Phänotyp
- soll eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Jogginghose getragen haben
Das Kennzeichen der Limousine sei derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen - diese sollen sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/1327441 melden.
