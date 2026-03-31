Drängler mit Mittelfinger: Polizei stoppt Autobahn-Raser im Schneeregen

Irschenberg - Rechts überholt, den Mittelfinger gezeigt und zu dicht aufgefahren: Die Polizei hat auf der A 8 bei Irschenberg im oberbayerischen Kreis Miesbach einen Raser gestoppt.

Nachdem die Polizei den Beschuldigten aufgehalten hatte, zeigte er sich zumindest einsichtig. (Symbolfoto) © Jonas Güttler/dpa

Trotz Schneeregens und schlechter Witterungsverhältnisse sei der Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs gewesen, teilten die Beamten mit.

Die Kamera des zivilen Streifenwagens nahm die Fahrt des Mannes auf – so zeigte sich der 35-jährige Fahrer einsichtig.

Er sagte, er sei aufgrund beruflicher Verpflichtungen in Eile gewesen.

Der Mann habe zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge rechts überholt und den Fahrern den gestreckten Mittelfinger gezeigt.

Zudem sei er zu dicht aufgefahren und beim Wiedereinscheren auf den mittleren Fahrstreifen habe er einen Verkehrsteilnehmer gezwungen, stark zu bremsen.