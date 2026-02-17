Drama an Baggersee: Zwei junge Menschen brechen auf Eisfläche ein

Arnstadt - Ein Ausflug an den Baggersee in Arnstadt (Ilm-Kreis) ist für zwei junge Menschen gerade noch mal glimpflich ausgegangen.

Der junge Mann (25) und die junge Frau (21) konnten gerettet werden. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei erklärte, hatten eine 21-Jährige und ein 25-Jähriger in der Nacht zu Sonntag die Eisfläche im Ortsteil Rudisleben betreten.

Die Eisschicht auf dem Baggersee war jedoch nicht dick genug, um die beiden zu tragen, und brach ein.

Den Angaben nach konnten die junge Frau und der Mann allerdings noch zu einer Insel im See schwimmen. Von dort aus wurden sie dann von der Feuerwehr gerettet. Die beiden waren unterkühlt und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.