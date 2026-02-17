Kuriose Kontrolle: 42-Jähriger macht alles falsch, was man falsch machen kann
Köln - Für einen 42-Jährigen ist in der vergangenen Nacht auf der A4 bei Köln alles schiefgelaufen, was nur hätte schieflaufen können.
Nach Angaben der Polizei habe sich der Mann gegen kurz nach Mitternacht einer Fahrzeugkontrolle auf Höhe der Anschlussstelle Refrath verweigert und sei daraufhin aufs Gas seines Mercedes getreten.
Kurz nach seiner Abfahrt in Bensberg hätten die Einsatzkräfte ihn schließlich stoppen und kontrollieren können, heißt es.
Direkt fiel auf, dass der 42-Jährige mutmaßlich auf Drogen unterwegs war. Außerdem hatte er neben sich ein kleines Tütchen mit weißem Pulver liegen und keinen Führerschein dabei.
Zu allem Überfluss hatte der Mann den Wagen kurz zuvor wohl geklaut, das Einbruchswerkzeug deutlich sichtbar im Auto liegen und gestohlene Kennzeichen am Fahrzeug montiert.
Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann bereits wegen "zahlreicher Eigentumsdelikte" und mehrfachen Fahrens ohne Lappen bekannt. Aufgrund der Tatsache, dass er keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, soll er am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.
