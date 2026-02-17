Kuriose Kontrolle: 42-Jähriger macht alles falsch, was man falsch machen kann

Köln - Für einen 42-Jährigen ist in der vergangenen Nacht auf der A4 bei Köln alles schiefgelaufen, was nur hätte schieflaufen können.

Der Polizei ist in der Nacht zu Dienstag ein ordentlicher Verkehrssünder ins Netz gegangen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Nach Angaben der Polizei habe sich der Mann gegen kurz nach Mitternacht einer Fahrzeugkontrolle auf Höhe der Anschlussstelle Refrath verweigert und sei daraufhin aufs Gas seines Mercedes getreten.

Kurz nach seiner Abfahrt in Bensberg hätten die Einsatzkräfte ihn schließlich stoppen und kontrollieren können, heißt es.

Direkt fiel auf, dass der 42-Jährige mutmaßlich auf Drogen unterwegs war. Außerdem hatte er neben sich ein kleines Tütchen mit weißem Pulver liegen und keinen Führerschein dabei.

Zu allem Überfluss hatte der Mann den Wagen kurz zuvor wohl geklaut, das Einbruchswerkzeug deutlich sichtbar im Auto liegen und gestohlene Kennzeichen am Fahrzeug montiert.