Mann und Frau schlagen auf 13-Jährigen ein: Polizei sucht Zeugen

Wanzleben - Bereits im September 2023 soll ein Jugendlicher von zwei Erwachsenen in Wanzleben ( Landkreis Börde ) auf offener Straße attackiert worden sein. Die Polizei sucht nun erneut nach einer wichtigen Zeugin der Tat.

Die Polizei sucht nach einer wichtigen Zeugin. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Die Tat ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Börde am 30. September 2023 gegen 18.32 Uhr auf dem Roßbachplatz.

Hier soll es zu einer gefährlichen Körperverletzung eines 13-jährigen Jungen gekommen sein. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Heranwachsende von einem Mann und einer Frau festgehalten und geschlagen.

Weitere Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor, erklärte die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde nun bekannt, dass es eine Anwohnerin geben soll, die den Vorfall beobachtet haben könnte.