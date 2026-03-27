Drama auf Bundesstraße nahe Stuttgart: Pferd verletzt sich bei Fluchtversuch aus Anhänger tödlich

Stuttgart - Ein Mann war am Freitagvormittag mit einem Pferdeanhänger auf der Bundesstraße nach Stuttgart unterwegs, als der Transport plötzlich ein tragisches Ende nahm.

Der Pferdetransport nahe Stuttgart endete am Freitagvormittag tragisch. (Symbolfoto) © 123rf/erix2005

Kurz nach der Aufschleifung der B464 bemerkte der 65-Jährige im Rückspiegel seines Skodas, dass die Tür des Anhängers plötzlich aufgestoßen wurde und das Tier panisch nach draußen drängte.

Nachdem er auf dem Seitenstreifen gehalten hatte, entdeckte er, dass sich das Pferd unter dem Gestänge des Transporters durchgearbeitet und so versucht hatte, ins Freie zu gelangen.

Laut Polizei hatte sich das Tier verklemmt und konnte auch nicht mithilfe zahlreicher Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Einer Tierärztin, die zwischenzeitlich dazugerufen wurde, gelang es zumindest, das Pferd ruhig zu stellen.