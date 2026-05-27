Wieder übers Dach! Einbrecher nehmen zum vierten Mal Pirnaer Netto ins Visier
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Pirna - Schon wieder Einbrecher im Netto an der Pratzschwitzer Straße! Unbekannte stiegen am vergangenen Wochenende erneut über das Dach in den Supermarkt ein – nicht zum ersten Mal.
Wie die Polizei mitteilte, entfernten die Täter Dachziegel und Deckenplatten, um ins Gebäude zu gelangen.
Erst am Dienstag bemerkten Mitarbeiter Hebelspuren an einer Bürotür. Gestohlen wurde offenbar nichts. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.
Bereits im Januar 2022 waren Einbrecher auf ähnliche Weise in den Markt eingedrungen.
Laut damaligen Berichten rissen die Diebe sogar einen Tresor aus der Wand.
Auch im September 2023 und im September 2025 hatten es Einbrecher auf den Markt abgesehen.
Titelfoto: Marko Förster