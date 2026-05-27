Wieder übers Dach! Einbrecher nehmen zum vierten Mal Pirnaer Netto ins Visier

Pirna - Schon wieder Einbrecher im Netto an der Pratzschwitzer Straße! Unbekannte stiegen am vergangenen Wochenende erneut über das Dach in den Supermarkt ein – nicht zum ersten Mal.

Trotz des Aufwandes machten die Einbrecher keine Beute. © Marko Förster

Wie die Polizei mitteilte, entfernten die Täter Dachziegel und Deckenplatten, um ins Gebäude zu gelangen.

Erst am Dienstag bemerkten Mitarbeiter Hebelspuren an einer Bürotür. Gestohlen wurde offenbar nichts. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Bereits im Januar 2022 waren Einbrecher auf ähnliche Weise in den Markt eingedrungen.