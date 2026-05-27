Alarmierender Drogen-Check: Das fließt durch Bonns Kanalisation

Bonn - Was landet eigentlich alles im Bonner Abwasser? Ziemlich viele Drogenrückstände, wie jetzt ein gemeinsames Projekt von Polizei , der Stadt Bonn und dem Universitätsklinikum Bonn zeigt. Besonders bei Kokain und Crack schlagen die Experten Alarm.

In Laboren werden Abwasserproben der Stadt Bonn untersucht, um anhand von Rückständen illegaler Drogen frühzeitig Trends im Konsum zu erkennen. (Symbolfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Das Projekt mit dem Namen "AWARE" läuft bereits seit April 2024. Dabei werden regelmäßig Proben aus den Bonner Klärwerken untersucht, um Konsumtrends bei illegalen Drogen frühzeitig zu erkennen.

Die Idee dahinter: schneller reagieren, bevor sich Probleme weiter verschärfen. Dabei bereiten vor allem Kokain und Crack den Behörden Sorgen.

Laut den bisherigen Untersuchungen wurden hier die höchsten Werte aller getesteten Stoffgruppen gemessen. Auch im Alltag der Polizei und in der drogentherapeutischen Ambulanz sei ein deutlicher Anstieg spürbar.

Polizeipräsident Frank Hoever spricht von einem wichtigen "Frühwarnsystem". Die Daten sollen helfen, gefährliche Entwicklungen schneller zu erkennen und Präventionsmaßnahmen besser anzupassen.

Auch bei Cannabis stellten die Experten Veränderungen fest. Bis Herbst 2025 lagen die Werte etwa auf dem Niveau vor der Teillegalisierung. Seitdem sei jedoch ein deutlicher Anstieg messbar.