Drama im Freiburger Seepark: Nichtschwimmer (17) rutscht von Brücke - Polizei sucht mutige Lebensretter

Freiburg - Ein 17-jähriger Nichtschwimmer stürzte in der Nacht auf Montag in den Flückigersee im Freiburger Seepark und drohte zu ertrinken. Dank des schnellen Eingreifens zweier Ersthelfer konnte der Jugendliche gerettet werden. Nun sucht die Polizei nach den mutigen Lebensrettern.

Der Flückigersee im Freiburger Seepark ist bei hitzigen Temperaturen äußerst beliebt. © Philipp von Ditfurth/dpa

Gegen 3.45 Uhr in der Nacht gingen erste Anrufe von Zeugen ein, die verzweifelte Hilferufe aus dem See im Stadtteil Betzenhausen gehört hatten. Ein 17-Jähriger suchte sich laut Informationen der Polizei einen der runden, blauen Pontons aus, um darauf zu "chillen". Dabei verlor der Jugendliche jedoch den Halt und rutschte ins Wasser.

Dem Nichtschwimmer gelang es, sich an einem Teil der Brückenkonstruktion festzuklammern und um Hilfe zu rufen.

Zwei bislang unbekannte Personen hörten die Schreie und sprangen in den nächtlichen See. Sie packten den Jugendlichen und zogen ihn sicher an das Ufer. Die Polizei möchte diese selbstlose Aktion nun unbedingt honorieren und bittet die beiden Lebensretter darum, sich unter der Rufnummer 0761/882-4221 zu melden.