Ermittler heben beträchtliches Waffenarsenal aus - versteckt in Tierfutter
Von Jonas-Erik Schmidt
Düren - Ein Kampfgerät versteckt zwischen Tierfutter: Ermittler der Polizei haben nach eigenen Angaben in Düren bei Köln ein beträchtliches Waffenarsenal ausgehoben.
Bei Durchsuchungen fanden sie mehrere Maschinenpistolen, Kurz- und Langwaffen sowie Munition, Schalldämpfer und Stichwaffen.
Darüber informierten sie nun die Öffentlichkeit - fast eine Woche nach dem Zugriff.
Einige Waffen seien "verkaufsfertig" verpackt in Tierfutter versteckt gewesen, so die Polizei. Bei den Durchsuchungen seien auch Spezialkräfte involviert gewesen.
Auslöser für die Durchsuchungen war der Verdacht auf einen illegalen Waffenhandel. Beschuldigt wird ein 53-Jähriger, den die Polizei auch festnahm.
Überdies nahmen die Beamten auch noch einen 72-Jährigen fest, der verdächtigt wird, Waffen bei dem Mann gekauft zu haben.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa