Ermittler heben beträchtliches Waffenarsenal aus - versteckt in Tierfutter

Düren - Ein Kampfgerät versteckt zwischen Tierfutter: Ermittler der Polizei haben nach eigenen Angaben in Düren bei Köln ein beträchtliches Waffenarsenal ausgehoben.

Im Zuge der Razzia wurden insgesamt zwei Männer festgenommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Bei Durchsuchungen fanden sie mehrere Maschinenpistolen, Kurz- und Langwaffen sowie Munition, Schalldämpfer und Stichwaffen.

Darüber informierten sie nun die Öffentlichkeit - fast eine Woche nach dem Zugriff.

Einige Waffen seien "verkaufsfertig" verpackt in Tierfutter versteckt gewesen, so die Polizei. Bei den Durchsuchungen seien auch Spezialkräfte involviert gewesen.

Auslöser für die Durchsuchungen war der Verdacht auf einen illegalen Waffenhandel. Beschuldigt wird ein 53-Jähriger, den die Polizei auch festnahm.