Mutter und Sohn in U-Haft: Festnahme nach mutmaßlichem Tötungsversuch an schwulem Paar

Unterhaching - Nach einem mutmaßlich homophoben Tötungsversuch gegen einen 23-Jährigen und dessen Partner sitzen der Bruder und die Mutter des jungen Mannes in Untersuchungshaft.

Eine 51 Jahre alte Frau soll mit einer Schere mehrfach den Partner ihres Sohnes attackiert haben und wurde festgenommen. Auch ihr anderer Sohn wurde inhaftiert. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die beiden Verdächtigen hatten nachts in einem Hotelzimmer in Unterhaching im Landkreis München auf ihren Verwandten und dessen 21-jährigen Partner unter anderem mit einer Bratpfanne eingeschlagen, wie die Polizei mitteilte.

Sie griffen das Paar demnach aus einer mutmaßlich homophoben Motivation heraus an.

Beide homosexuellen Männer waren bei dem Angriff vor zwei Wochen leicht verletzt worden, der 21-Jährige hatte laut den Angaben der Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden müssen.

Mit einer Schere hatte die 51-jährige Mutter den Angaben zufolge mehrmals in Richtung des Partners ihres Sohnes gestochen.

Ihr mutmaßlicher 23-jähriger Komplize hatte mit Fäusten und einer Pfanne zugeschlagen.